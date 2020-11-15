В Херсонской области за сутки от COVID-19 не выздоровел ни один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Херсонской области за последние сутки зафиксировано 159 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 и ни одного выздоровления. Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 1167 ПЦР-исследований и 398 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 159 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 3 ребенка и 14 медицинских работников”, — сообщил Гусев.
По его словам, состояние больных удовлетворительное, 141 человек находится на самоизоляции, в медицинские учреждения госпитализированы 18 человек. Умер 60-летний мужчина, из г. Новая Каховка, который имел пневмонию и COVID-19.
Сейчас в Херсонской области 7126 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, из них:
— 2759 человек выздоровели;
— 4215 человек инфицированы COVID-19;
— 152 человека умерли.
Напомним, в Украине, по последним данным, зарегистрировано уже более 535 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 10 681. За минувшие сутки в стране 95 летальных случаев, 2633 человека — выздоровели.