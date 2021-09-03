На Херсонщині виявили 90 нових випадків коронавірусу за добу

Цитата
“За останню добу проведено 682 ПЛР-дослідження, 374 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1151 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 90 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 58 жінок та 32 чоловіки. Серед них 2 дитини”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний, 73 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 17 осіб.
Зазначається, що за добу померли дві особи, коли одужало 53 людини.
“Тож наразі в області 38 171 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус. З них:
— 35 500 людей побороли недуг;
— 1420 людей інфіковані COVID-19;
— 1 251 людина померла”, — резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 290 848 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 877 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.