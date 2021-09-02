В Україні вже 2,29 млн випадків COVID-19, за добу - 2 477

КИЇВ. 2 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,29 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 1 вересня, - майже 2,5 тисячі, збільшення на майже 20% проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад 780 осіб, що менше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.