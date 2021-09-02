В Украине уже 2,29 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 477

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,29 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 1 сентября, - почти 2,5 тысячи, увеличение почти на 20% по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 780 человек, что меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.