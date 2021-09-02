В Украине уже 2,29 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 477
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,29 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 1 сентября, - почти 2,5 тысячи, увеличение почти на 20% по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 780 человек, что меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 1 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 2477 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
-
- госпитализировано - 787 человек;
-
- летальных исходов - 44;
-
- выздоровели - 889 человек.
-
- протестировано: методом ПЦР - 23 522 человека, методом ИФА - 7954 лица, экспресс-тестами - 22 239 человек.
-
За все время пандемии в Украине:
-
- заболело - 2 290 848 человек;
-
- выздоровели - 2 209 754 лица;
-
- летальных исходов - 53 877;
-
- проведено ПЦР-тестов - 12 031 985.
-
Детали
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 179, медработников - 36.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.
16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.