На Херсонщині судитимуть патрульного за безпідставне застосування газового балончика до водія
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Правоохоронець з Херсонщини безпідставно застосував газовий балончик до водія, і тепер постане перед судом. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.
“До суду скеровано обвинувальний акт відносно командира взводу батальйону управління патрульної поліції в Херсонській області. Правоохоронець обвинувачується у перевищенні службових повноважень, що супроводжувались застосуванням спеціальних засобів (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України)”, — йдеться у повідомленні.
Так, слідством встановлено, що 20 листопада 2019 року правоохоронець зупинив автомобіль “Opel” за порушення правил дорожнього руху та через відкрите вікно безпідставно застосував до нього спеціальний засіб — газовий балончик “Терен — 4М”. Унаслідок неправомірних дій патрульного водій отримав хімічний опік очей 1-го ступеня.
Повідомляється, що у разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Нагадаємо, що на Житомирщині судитимуть голову сільради, який вимагав у 2,5 тис. дол. за отримання земельної ділянки.