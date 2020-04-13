В Херсонской области будут судить патрульного за безосновательное применение газового баллончика к водителю
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Правоохранитель из Херсона безосновательно применил газовый баллончик к водителю, и теперь предстанет перед судом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
“В суд направлено обвинительное заключение в отношении командира взвода батальона управления патрульной полиции в Херсонской области. Правоохранитель обвиняется в превышении служебных полномочий, которые сопровождались применением специальных средств (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины)”, — говорится в сообщении.
Так, следствием установлено, что 20 ноября 2019 года правоохранитель остановил автомобиль “Opel” за нарушение правил дорожного движения и через открытое окно безосновательно применил к нему специальное средство — газовый баллончик “Терен — 4М”. В результате неправомерных действий патрульного водитель получил химический ожог глаз 1-й степени.
Сообщается, что в случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Напомним, что в Житомирской области будут судить главу сельсовета, который требовал в 2,5 тыс. долл. за получение земельного участка.