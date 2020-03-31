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На Херсонщині судитимуть начальника карного розшуку за вимагання 1,5 тисячі доларів хабара

На Херсонщині судитимуть начальника карного розшуку за вимагання 1,5 тисячі доларів хабара

Київ • УНН

 • 22586 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. На Херсонщині судитимуть начальника карного розшуку, який вимагав 1,5 тисяч доларів хабара за непритягнення до відповідальності за скоєння крадіжки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

"До суду скеровано обвинувальний акт відносно начальника карного розшуку одного із відділень поліції Каховського відділу поліції Головного управління Національної поліції Херсонської області. Правоохоронець обвинувачується у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)", - сказано у повідомленні.

Слідством встановлено, що обвинувачений вимагав від громадянина хабар у сумі 1500 доларів США нібито за "непритягнення його до відповідальності" за скоєння крадіжки.

20 лютого 2020 року слідчі ДБР затримали правоохоронця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання ним частини неправомірної вигоди у сумі 20 тисяч гривень.

У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Харківщині колишнього поліцейського засудили до довічного позбавленні волі за скоєння трьох умисних вбивств жінок похилого віку та заволодіння їх майном.

Українські Національні Новини

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