В Херсонской области осудят начальника уголовного розыска за вымогательство 1,5 тысячи долларов взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Херсонской области будут судить начальника уголовного розыска, который требовал 1500 долларов взятки за непривлечение к ответственности за совершение кражи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"В суд направлено обвинительное заключение в отношении начальника уголовного розыска одного из отделений полиции Каховского отдела полиции Главного управления Национальной полиции Херсонской области. Правоохранитель обвиняется в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.
Следствием установлено, что обвиняемый требовал от гражданина взятку в сумме 1500 долларов США, якобы за "непривлечение его к ответственности" за совершение кражи.
20 февраля 2020 года следователи ГБР задержали правоохранителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения им части неправомерной выгоды в сумме 20 тысяч гривен.
В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Харьковской области бывшего полицейского приговорили к пожизненному лишению свободы за совершение трех умышленных убийств пожилых женщин и завладения их имуществом.