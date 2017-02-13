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На Херсонщині повідомили про захоплення бази кримськотатарського батальйону

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. В селі Чонгар, Херсонської обл. близько 20:00 12 лютого озброєні люди у військовій формі, захопили базу кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджихана, передає УНН з посиланням на радіо Куреш.

На Херсонщині повідомили про захоплення бази кримськотатарського батальйону

За допомогою БТРа був протаранений паркан розташування батальйону і намет, в якому знаходилися люди.

“Озброєні люди захопили розташування, весь особовий склад і тих, хто перебував у цей час на території, силою поклали на підлогу. За інформацією з місця подій, в розташуванні батальйону озброєні люди застосували вогнепальну зброю, роблячи попереджувальні постріли в повітря і по ногах. Повідомлень про потерпілих в розпорядженні редакції немає,” — йдеться в повідомленні.

Також зазначають, що журналісти каналу АТР, які перебувають на місці подій, не мають доступу до відеоапаратури, через те що вона начебто заблокована озброєними людьми.

Про нібито перестрілку на кордоні з Кримом у ніч на 13 лютого повідомляє і один із сайтів сепаратистів. Посилаються на повідомлення в Facebook екс-уповноваженого з прав інвалідів Олексія Журавко, звільненого ще в 2014 році.

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