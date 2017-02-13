На Херсонщине сообщили о захвате базы крымскотатарского батальона

С помощью БТРа был протаранен забор расположения батальона и палатку, в которой находились люди.

"Вооруженные люди захватили расположение, весь личный состав и тех, кто находился в это время на территории, силой положили на пол. По информации с места событий, в расположении батальона вооруженные люди применили огнестрельное оружие, делая предупредительные выстрелы в воздух и по ногам. Сообщений о пострадавших в распоряжении редакции нет ", - говорится в сообщении.

Также отмечают, что журналисты канала АТР, которые находятся на месте событий, не имеют доступа к видеоаппаратуре, потому что она якобы заблокирована вооруженными людьми.

О якобы перестрелке на границе с Крымом в ночь на 13 февраля сообщает и один из сайтов сепаратистов. Ссылаются на сообщения в Facebook экс-уполномоченного по правам инвалидов Алексея Журавко , уволенного еще в 2014 году.