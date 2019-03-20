На Херсонщині поліція вилучила наркотики на суму понад 400 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Працівники Управління протидії наркозлочинності обласного главку поліції спільно зі слідчим управлінням під процесуальним керівництвом прокуратури області затримали групу наркозбувальників. Під час обшуків у них вилучили велику кількість наркотичних речовин і прекурсорів. За цінами “чорного ринку” сума вилученого складає понад 400 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Нацполіції.
“В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські дізналися, що четверо жителів Голопристанського району, віком від 30 до 50-років, займаються збутом на території області екстракційного та ацетильованого опію. Як з’ясували поліцейські, зловмисники збували наркотики лише в особливо великих розмірах. Сьогодні поліцейські затримали їх під час чергової спроби збути наркотичні речовини”, — йдеться у повідомленні прес-служби правоохоронців.
Додається, що у фігурантів провели “11 обшуків, під час яких вилучили близько 600 мл ацетильованого опію, 140 мл екстракційного опію, 30 грам екстракційного опію, 500 мл ангідриду оцтової кислоти, пакувальний матеріал, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, та банківські картки, мобільні телефони та два автомобілі, на яких пересувались зловмисники”.
Як розповів начальник Управління протидії наркозлочинності обласного главку поліції Андрій Денисьєв, ролі між учасниками групи були чітко розподілені. “Головний фігурант привозив компоненти та прекурсори з іншої області та особисто контролював продаж наркотиків. Інший подільник виготовляв ацетильований опій, ще двоє розвозили наркотики покупцям на власних автомобілях. Вартість вилучених наркотиків за цінами „чорного ринку“ становить більше 400 тисяч гривень”.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України “Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів”.
Наразі троє фігурантів затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Проводяться необхідні слідчі дії.
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