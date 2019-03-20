На Херсонщині поліція вилучила наркотики на суму понад 400 тисяч гривень

КИЇВ. 21 березня. УНН. Працівники Управління протидії наркозлочинності обласного главку поліції спільно зі слідчим управлінням під процесуальним керівництвом прокуратури області затримали групу наркозбувальників. Під час обшуків у них вилучили велику кількість наркотичних речовин і прекурсорів. За цінами “чорного ринку” сума вилученого складає понад 400 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Нацполіції.