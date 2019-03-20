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В Херсонской области полиция изъяла наркотики на сумму более 400 тысяч гривен

Киев • УНН

 • 6893 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Работники Управления противодействия наркопреступности областной полиции совместно со следственным управлением под процессуальным руководством прокуратуры области задержали группу наркосбытчиков. Во время обысков у них изъяли большое количество наркотических веществ и прекурсоров. По ценам "черного рынка" сумма изъятого составляет более 400 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В Херсонской области полиция изъяла наркотики на сумму более 400 тысяч гривен

“В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские узнали, что четверо жителей Голопристанского района в возрасте от 30 до 50 лет, занимающихся сбытом на территории области экстракционного и ацетилированного опия. Как выяснили полицейские, злоумышленники сбывали наркотики только в особо крупных размерах. Сегодня полицейские задержали их во время очередной попытки сбыть наркотические вещества”, — говорится в сообщении пресс-службы правоохранителей.

Добавляется, что у фигурантов провели “11 обысков, во время которых изъяли около 600 мл ацетилированного опия, 140 мл экстракционного опия, 30 г экстракционного опия, 500 мл ангидрида уксусной кислоты, упаковочный материал, денежные средства, добытые преступным путем, и банковские карточки, мобильные телефоны и два автомобиля, на которых передвигались злоумышленники”.

Как рассказал начальник Управления противодействия наркопреступности областного главка полиции Андрей Денисьевой, роли между участниками группы были четко распределены. “Главный фигурант привозил компоненты и прекурсоры из другой области и лично контролировал продажу наркотиков. Другой подельник изготавливал ацетилированный опий, еще двое развозили наркотики покупателям на собственных автомобилях. Стоимость изъятых наркотиков по ценам „черного рынка“ составляет более 400 тысяч гривен”.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины “Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов”.

Сейчас трое фигурантов задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Проводятся необходимые следственные действия.

Как сообщал УНН, полиция Киева изъяла у киевлянина партию каннабиса на 40 000 гривен.

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