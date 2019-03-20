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Киянина затримали з партією канабісу на 40 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Поліція Києва вилучила у киянина партію канабісу на 40 тисяч гривень. Про це повідомляє відділ комуникації поліції столиці, передає УНН.

Киянина затримали з партією канабісу на 40 тис. грн

На гарячу лінію Управління протидії наркозлочинності надійшло повідомлення про чоловіка, який може продавати наркотики. Правоохоронці перевірили інформацію і виявили у 37-річного чоловіка партію канабісу на 40 тисяч гривень.

Повідомляється, що під час огляду працівники поліції виявили та вилучили у чоловіка фасований для продажу у поліетиленові пакетики канабіс, загальної вагою понад 200 гр. Зловмисник пояснив працівникам поліції, що мав намір продати товар наркозалежним людям.

За фактом слідчі Ірпінського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ.

Наразі поліцейські встановлюють канали надходження наркозілля та подальші шляхи його збуту.

Як повідомляв УНН, на Донеччині чоловік у гаражі ховав гранату та наркотики.

Нагадаємо, у поліції назвали наркотики, яких найбільше вилучили з незаконного обігу.

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