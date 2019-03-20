Киевлянина задержали с партией каннабиса на 40 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Полиция Киева изъяла у киевлянина партию каннабиса на 40 тыс. гривен. Об этом сообщает отдел Коммуникации полиции столицы, передает УНН.
На горячую линию Управления противодействия наркопреступности поступило сообщение о мужчине, который может продавать наркотики. Правоохранители проверили информацию и обнаружили у 37-летнего мужчины партию каннабиса на 40 000 гривен.
Сообщается, что во время осмотра работники полиции обнаружили и изъяли у мужчины фасованный для продажи в полиэтиленовые пакетики каннабис, общим весом более 200 гр. Злоумышленник объяснил работникам полиции, намеревался продать товар наркозависимым людям.
По факту следователи Ирпенского отдела полиции открыли уголовное производство по ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.
Сейчас полицейские устанавливают каналы поступления наркозелья и дальнейшие пути его сбыта.
Как сообщал УНН, в Донецкой области мужчина в гараже прятал гранату и наркотики.
Напомним, в полиции назвали наркотики, которых больше изъяли из незаконного оборота.