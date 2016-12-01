На Херсонщині почались навчання Повітряних сил ЗСУ: реакції зі сторони РФ немає

“Навчання розпочались годину тому. Все іде за графіком. Було зроблено декілька запусків. Ніякої реакції зі сторони РФ немає. Україна в цих навчанням нічого не порушує. Мінімальне наближення до побережжя Криму складає більше 100 кілометрів. Тому за всіма міжнародними правилами Україна нічого не порушує. Стрільби відбуваються на власному просторі, як повітряному, так і морському. Усі заяви РФ мають чисто пропагандистський характер”, — повідомив В. Крижанівський.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Міноборони РФ офіційно попередило про плани збивати українські ракети біля Криму.