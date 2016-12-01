В Херсонской области стартовали учения Воздушных сил ВСУ: реакции со стороны РФ нет
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Херсонской области начались учения Воздушных сил ВСУ. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник пресс-центра Воздушного командования "Юг" Владимир Крыжанивский.
"Учения начались час назад. Все идет по графику. Было сделано несколько запусков. Никакой реакции со стороны РФ нет. Украина в этих учениях ничего не нарушает. Минимальное приближение к побережью Крыма составляет более 100 километров. Поэтому по всем международным правилам Украина ничего не нарушает. Стрельбы происходят на собственном пространстве, как воздушном, так и морском. Все заявления РФ имеют чисто пропагандистский характер", - сообщил В.Крыжанивский.
Напомним, как сообщал УНН, Минобороны РФ официально предупредило о планах сбивать украинские ракеты возле Крыма.