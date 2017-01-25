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На Херсонщині почалась інформаційна компанія за повернення окупованого Криму

На Херсонщині почалась інформаційна компанія за повернення окупованого Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. На Херсонщині почалась інформаційна компанія за повернення окупованого Криму. Зокрема на адмінмежі з Кримом з’явивилися бігборди з Володимиром Путіним за гратами та з Степаном Бандерою, передає УНН з посиланням на прес-службу Херсонської ОДА.

Подорожні з Криму, нещодавно перетинаючи адмінмежу з Україною зі здивуванням спостерігали великі бігборди розміщені неподалік від КПВВ Чонгар.

На одному з них зображений В.Путін за гратами з промовистим написом: “Хотів Україну? Отримаєш Гаагу!!!”. На іншому — С.Бандера з його словами: “Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб”.

Жителі Криму, позбавлені політичних свобод, особливо гостро реагували на побачене. Розміщення цієї соціальної реклами є початком інформаційної кампанії за повернення Криму в Україну.

Українські Національні Новини

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