На Херсонщині почалась інформаційна компанія за повернення окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. На Херсонщині почалась інформаційна компанія за повернення окупованого Криму. Зокрема на адмінмежі з Кримом з’явивилися бігборди з Володимиром Путіним за гратами та з Степаном Бандерою, передає УНН з посиланням на прес-службу Херсонської ОДА.
Подорожні з Криму, нещодавно перетинаючи адмінмежу з Україною зі здивуванням спостерігали великі бігборди розміщені неподалік від КПВВ Чонгар.
На одному з них зображений В.Путін за гратами з промовистим написом: “Хотів Україну? Отримаєш Гаагу!!!”. На іншому — С.Бандера з його словами: “Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб”.
Жителі Криму, позбавлені політичних свобод, особливо гостро реагували на побачене. Розміщення цієї соціальної реклами є початком інформаційної кампанії за повернення Криму в Україну.