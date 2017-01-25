На Херсонщине началась информационная компания за возвращение оккупированного Крыма

Путники из Крыма, недавно пересекая админграницу с Украиной с удивлением наблюдали большие бигборды расположенные недалеко от КПВВ Чонгар.

На одном из них изображен Путин за решеткой с красноречивой надписью: "Хотел Украину? Получишь Гаагу !!! ". На другом - Бандера с его словами: "Когда между хлебом и свободой народ выбирает хлеб, он в конце концов теряет все, в том числе и хлеб".

Жители Крыма, лишенные политических свобод, особенно остро реагировали на увиденное. Размещение этой социальной рекламы является началом кампании за возвращение Крыма в Украину.