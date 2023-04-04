На Херсонщині окупанти заборонили людям залишати помешкання і виходити з дому — Генштаб

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"У окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області, російські окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення. Так, 2 квітня цього року, людям було заборонено залишати помешкання і виходити з дому. Протягом доби були зачинені усі громадські місця: торгові центри, магазини, лікарні, тощо", — зазначили у Генштабі ЗСУ.

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Також за інформацією Генштабу, в окремих селах Каховського району, пенсіонери й далі потерпають від знущань загарбників. Для того, щоб отримати пенсію на окупованій території, пенсіонерам необхідно вистояти чергу, грошей вистачає не всім і не в повному розмірі.

"Разом з тим, за певну винагороду, отримання соціальних виплат стає доступнішим", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У Запорізькій області окупанти розгортають цілеспрямовану кампанію щодо нав’язування місцевому населенню російської ідентичності та примусу до інтеграції в соціально-культурний простір росії.