На Херсонщине оккупанты запретили людям покидать помещения и выходить из дома - Генштаб

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"В отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области, российские оккупанты продолжают оказывать давление на местное население. Так, 2 апреля этого года, людям было запрещено покидать помещения и выходить из дома. В течение суток были закрыты все общественные места: торговые центры, магазины, больницы и т.д.", — отметили в Генштабе ВСУ.

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Также по информации Генштаба, в отдельных селах Каховского района, пенсионеры продолжают страдать от издевательств захватчиков. Для того чтобы получить пенсию на оккупированной территории, пенсионерам необходимо выстоять очередь, денег хватает не всем и не в полном размере.

"Вместе с тем, за определенное вознаграждение, получение социальных выплат становится более доступным", — говорится в сообщении.

Напомним

В Запорожской области оккупанты разворачивают целенаправленную кампанию по навязыванию местному населению российской идентичности и принуждению к интеграции в социально-культурное пространство россии.