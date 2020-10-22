На Херсонщині дитина впала в 15-метровий колодязь

"В Олешківському районі врятовано семирічну дівчинку, яка впала у 15-тиметровий колодязь", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 21 жовтня у дівчинки впала іграшка, вона потягнулася за нею і теж впала в колодязь. Крики дитини почули дорослі і одразу кинулись на порятунок. Сусід спустився до низу по вмонтованій трубі і знаходився з дитиною до приїзду рятувальників.

"Надзвичайники за допомогою спеціальної мотузки та обладнання дістали спершу дівчинку, а потім і чоловіка. Видимих пошкоджень у дитини не було, вона жалілась лише на те, що болить ніжка. Наразі дівчинка знаходиться у лікарні. За попередньою інформацією у неї діагностовано відкритий перелом правої гомілки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у місті Жовті Води Дніпропетровської області рятувальники надали допомогу 13-річній дівчинці, яка впала у занедбаний колодязь.