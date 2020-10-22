На Херсонщині дитина впала в 15-метровий колодязь
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В Олешківському районі на Херсонщині 7-річна дитина впала у п’ятнадцятиметровий колодязь. За нею спустився сусід і перебував поруч до приїзду рятувальників. Наразі вона знаходиться в лікарні з переломом правої гомілки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"В Олешківському районі врятовано семирічну дівчинку, яка впала у 15-тиметровий колодязь", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 21 жовтня у дівчинки впала іграшка, вона потягнулася за нею і теж впала в колодязь. Крики дитини почули дорослі і одразу кинулись на порятунок. Сусід спустився до низу по вмонтованій трубі і знаходився з дитиною до приїзду рятувальників.
"Надзвичайники за допомогою спеціальної мотузки та обладнання дістали спершу дівчинку, а потім і чоловіка. Видимих пошкоджень у дитини не було, вона жалілась лише на те, що болить ніжка. Наразі дівчинка знаходиться у лікарні. За попередньою інформацією у неї діагностовано відкритий перелом правої гомілки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у місті Жовті Води Дніпропетровської області рятувальники надали допомогу 13-річній дівчинці, яка впала у занедбаний колодязь.