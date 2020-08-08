У Дніпропетровській області рятувальники дістали з закинутого колодця 13-річну дівчину
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У місті Жовті Води Дніпропетровської області рятувальники надали допомогу 13-річній дівчинці, яка впала у занедбаний колодязь, передає УНН з посиланням на повідомлення управління ДСНС у регіоні.
7-го серпня о 21:20 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що на бульварі Свободи міста Жовті Води дитина впала у комунікаційний колодязь.
“За повідомленням негайно направлено чергове відділення 39-ої пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що у темряві дівчинка впала в занедбаний комунікаційний колодязь глибиною орієнтовно 3 метри, коли поверталась з матір’ю додому”, — вказано у повідомленн.
Співробітники ДСНС за допомогою драбини підняли дитину з колодязя на поверхню.
“Після огляду медичними працівниками встановлено попередній діагноз — „забій правої нижньої кінцівки“ та доставлено для обстеження до Жовтоводської міської лікарні. До надання допомоги залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області”, — додали рятувальники.