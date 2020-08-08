В Днепропетровской области спасатели достали из заброшенного колодца 13-летнюю девочку
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В городе Желтые Воды Днепропетровской области спасатели оказали помощь 13-летней девочке, которая упала в заброшенный колодец, передает УНН со ссылкой на сообщение управления ГСЧС в регионе.
7-го августа в 21:20 в Службу спасения “101” поступило сообщение о том, что на бульваре Свободы города Желтые Воды ребенок упал в коммуникационный колодец.
“По сообщению немедленно направлено дежурное отделение 39-ой пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. По прибытию к месту вызова спасатели установили, что в темноте девочка упала в заброшенный коммуникационный колодец глубиной ориентировочно 3 метра, когда возвращалась с матерью домой”, — указано в сообщении.
Сотрудники ГСЧС с помощью лестницы подняли ребенка из колодца на поверхность.
“После осмотра медицинскими работниками установлен предварительный диагноз — „ушиб правой нижней конечности“ и доставлена для обследования в Желтоводскую городскую больницу. К оказанию помощи привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области”, — добавили спасатели.