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На Херсонщині через російські обстріли пошкоджено або зруйновано понад 6 тис. цивільних об’єктів - ОВА

На Херсонщині через російські обстріли пошкоджено або зруйновано понад 6 тис. цивільних об’єктів - ОВА

Київ • УНН

 • 437006 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Від початку повномасштабного вторгнення, внаслідок російських обстрілів, у Херсонській області повністю зруйновано або пошкоджено понад 6 тисяч цивільних об’єктів інфраструктури, з яких понад 4 тисячі – житлові будинки. Про це на брифінгу повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Якщо говорити загалом, то через російські обстріли в Херсонській області пошкоджено або зруйновано 6 093 цивільних об’єктів. З них – 4 210 житлових будинків, 203 освітні заклади та 158 медичних”, – повідомив він.

Деталі

За словами голови ОВА, гуманітарна ситуація в області перебуває на середньому рівні складності наразі. Водночас громадяни повністю забезпечені продуктами харчування та іншими засобами завдяки партнерам, військовій адміністрації та волонтерам.

Доповнення

Російські війська за 23 квітня 83 рази обстріляли Херсонську область, відомо про двох загиблих.

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