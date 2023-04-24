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В Херсонской области из-за российских обстрелов повреждено или разрушено более 6 тыс. гражданских объектов - ОВА

Киев • УНН

 • 437003 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. С начала полномасштабного вторжения, в результате российских обстрелов, в Херсонской области полностью разрушено или повреждено более 6 тысяч гражданских объектов инфраструктуры, из которых более 4 тысяч – жилых домов. Об этом на брифинге сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Если говорить в целом, то из-за российских обстрелов в Херсонской области повреждены или разрушены 6 093 гражданских объекта. Из них – 4 210 жилых домов, 203 образовательных учреждения и 158 медицинских”, – сообщил он.

Детали

По словам главы ОВА, гуманитарная ситуация в области находится на среднем уровне сложности сейчас. В то же время граждане полностью обеспечены продуктами питания и другими средствами благодаря партнерам, военной администрации и волонтерам.

Дополнение

Российские войска за 23 апреля 83 раза обстреляли Херсонскую область, известно о двух погибших.

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