Загарбники випустили по Херсонщині понад 400 снарядів, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Російські війська за 23 квітня 83 рази обстріляли Херсонську область, відомо про двох загиблих. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив – 83 обстріли, випустивши 412 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази", - повідомив голова ОВА.
З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю закладу освіти Білозерської селищної громади.
"Через російську агресію дві людини загинули, шестеро дістали поранення", - зазначив Прокудін.
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За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 46 авіаційних ударів. Здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.