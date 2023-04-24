Захватчики выпустили по Херсонской области более 400 снарядов, есть жертвы

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Российские войска за 23 апреля 83 раза обстреляли Херсонскую область, известно о двух погибших. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Детали

"За прошедшие сутки противник совершил – 83 обстрела, выпустив 412 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.
Город Херсон враг обстрелял 3 раза", - сообщил глава ОВА.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание учебного заведения Белозерской поселковой громады.

"Из-за российской агрессии два человека погибли, шестеро получили ранения", - отметил Прокудин.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 46 авиационных ударов. Осуществил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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