Захватчики выпустили по Херсонской области более 400 снарядов, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Российские войска за 23 апреля 83 раза обстреляли Херсонскую область, известно о двух погибших. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Детали
"За прошедшие сутки противник совершил – 83 обстрела, выпустив 412 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.
Город Херсон враг обстрелял 3 раза", - сообщил глава ОВА.
По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание учебного заведения Белозерской поселковой громады.
"Из-за российской агрессии два человека погибли, шестеро получили ранения", - отметил Прокудин.
Дополнение
По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 46 авиационных ударов. Осуществил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.