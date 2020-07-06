На Херсонщині під колесами вантажівки загинув 80-річний водій скутера

ukru
19 березня, 18:42 • 104004 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 149523 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 124223 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 138378 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 141747 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 127455 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 179787 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126021 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125580 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124392 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 66346 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 127323 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 107355 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 78123 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 62329 перегляди
Публікації
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 33083 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 118032 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 122759 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 115147 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 179765 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 90597 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 95115 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 117023 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 134175 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 132808 перегляди
Актуальне
На Херсонщині під колесами вантажівки загинув 80-річний водій скутера

На Херсонщині під колесами вантажівки загинув 80-річний водій скутера

Київ • УНН

 • 14024 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. На Херсонщині загинув 80-річний водій скутера внаслідок зіткнення з вантажівкою під керуванням 26-річного чоловіка. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Херсонській області.

"5 липня приблизно о 09:41 у Голопристанське відділення поліції надійшло повідомлення, що на автодорозі "Олешки – Гола Пристань – Скадовськ" сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинув водій скутера", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на місці ДТП поліцейські попередньо встановили, що 80-річний водій скутера не надав перевагу у русі вантажному автомобілю марки МАN, яким керував 26-річний житель Нової Каховки, внаслідок чого сталася ДТП. Від отриманих тілесних ушкоджень водій скутера помер на місці події.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України. Наразі призначена низка експертиз. Встановлюються усі обставини ДТП. Слідство триває.

Нагадаємо, у Запорізькій області на автошляху "Якимівка – Кирилівка" сталась ДТП. У результаті аварії травмувалось 6 осіб з них - 4 дитини. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32