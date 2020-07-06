На Херсонщині під колесами вантажівки загинув 80-річний водій скутера

"5 липня приблизно о 09:41 у Голопристанське відділення поліції надійшло повідомлення, що на автодорозі "Олешки – Гола Пристань – Скадовськ" сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинув водій скутера", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на місці ДТП поліцейські попередньо встановили, що 80-річний водій скутера не надав перевагу у русі вантажному автомобілю марки МАN, яким керував 26-річний житель Нової Каховки, внаслідок чого сталася ДТП. Від отриманих тілесних ушкоджень водій скутера помер на місці події.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України. Наразі призначена низка експертиз. Встановлюються усі обставини ДТП. Слідство триває.

Нагадаємо, у Запорізькій області на автошляху "Якимівка – Кирилівка" сталась ДТП. У результаті аварії травмувалось 6 осіб з них - 4 дитини.