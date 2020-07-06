В Херсонской области под колесами грузовика погиб 80-летний водитель скутера
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Херсонской области погиб 80-летний водитель скутера в результате столкновения с грузовиком под управлением 26-летнего мужчины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Херсонской области.
"5 июля примерно в 09:41 в Голопристанское отделения полиции поступило сообщение, что на автодороге "Олешки - Гола Пристань - Скадовск" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель скутера", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте ДТП полицейские предварительно установили, что 80-летний водитель скутера не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю марки МАN, которым руководил 26-летний житель Новой Каховки, в результате чего произошло ДТП. От полученных телесных повреждений водитель скутера скончался на месте происшествия.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины. Сейчас предназначено ряд экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Следствие продолжается.
Напомним, в Запорожской области на автодороге "Акимовка - Кирилловка" произошло ДТП. В результате аварии травмировались 6 человек из них - 4 ребенка.