На Харківщині через атаки рф пошкоджено підприємство, постраждала жінка
Київ • УНН
Протягом доби ворог обстрілював Чугуївський, Ізюмський, Куп'янський та Богодухівський райони. Пошкоджено житлові будинки, підприємство, навчальний заклад, постраждала жінка.
У Харківській області протягом доби зафіксовано ворожі обстріли у 5 районах, є пошкодження житлових будинків, підприємства, навчального закладу, а також постраждала жінка, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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За даними Синєгубова, ворожі удари фіксували:
- 23:12 – Чугуївський р-н, село Печеніги. Внаслідок обстрілу двома БпЛА типу "Шахед" сталося загоряння даху навчального закладу та спортивного залу на площі 62 кв. м.
- 22:50 – Берестинський р-н, село Іванівське. Внаслідок обстрілу горіла трава та чагарники на площі 2,5 га.
- 17:30 – Ізюмський р-н, село Маліївка. Внаслідок обстрілу, попередньо РСЗВ, пошкоджено приватний житловий будинок.
- 17:00 – Куп'янський р-н, село Приколотне. Влучання БпЛА на територію цивільного підприємства. Без постраждалих та пошкоджень.
- 16:45 – Богодухівський р-н, село Рясне. Внаслідок обстрілу FPV-дроном постраждала жінка.
- 16:15 – Богодухівський р-н, селище Золочів. Внаслідок обстрілу КАБом по території цивільного підприємства було пошкоджено промислове обладнання.
- 15:50 – Богодухівський р-н, селище Золочів. Внаслідок удару КАБом зафіксовано пошкодження приватного житлового будинку.
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