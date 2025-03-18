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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На Харківщині через атаки рф пошкоджено підприємство, постраждала жінка

Київ • УНН

 • 10244 перегляди

Протягом доби ворог обстрілював Чугуївський, Ізюмський, Куп'янський та Богодухівський райони. Пошкоджено житлові будинки, підприємство, навчальний заклад, постраждала жінка.

На Харківщині через атаки рф пошкоджено підприємство, постраждала жінка

У Харківській області протягом доби зафіксовано ворожі обстріли у 5 районах, є пошкодження житлових будинків, підприємства, навчального закладу, а також постраждала жінка, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

За даними Синєгубова, ворожі удари фіксували:

  • 23:12 – Чугуївський р-н, село Печеніги. Внаслідок обстрілу двома БпЛА типу "Шахед" сталося загоряння даху навчального закладу та спортивного залу на площі 62 кв. м.
    • 22:50 – Берестинський р-н, село Іванівське. Внаслідок обстрілу горіла трава та чагарники на площі 2,5 га.
      • 17:30 – Ізюмський р-н, село Маліївка. Внаслідок обстрілу, попередньо РСЗВ, пошкоджено приватний житловий будинок.
        • 17:00 – Куп'янський р-н, село Приколотне. Влучання БпЛА на територію цивільного підприємства. Без постраждалих та пошкоджень.
          • 16:45 – Богодухівський р-н, село Рясне. Внаслідок обстрілу FPV-дроном постраждала жінка.
            • 16:15 – Богодухівський р-н, селище Золочів. Внаслідок обстрілу КАБом по території цивільного підприємства було пошкоджено промислове обладнання.
              • 15:50 – Богодухівський р-н, селище Золочів. Внаслідок удару КАБом зафіксовано пошкодження приватного житлового будинку.

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                Юлія Шрамко

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