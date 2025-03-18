В Харьковской области из-за атак рф повреждено предприятие, пострадала женщина
Киев • УНН
В течение суток враг обстреливал Чугуевский, Изюмский, Купянский и Богодуховский районы. Повреждены жилые дома, предприятие, учебное заведение, пострадала женщина.
В Харьковской области в течение суток зафиксированы вражеские обстрелы в 5 районах, есть повреждения жилых домов, предприятия, учебного заведения, а также пострадала женщина, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
По данным Синегубова, вражеские удары фиксировали:
- 23:12 – Чугуевский р-н, село Печенеги. В результате обстрела двумя БпЛА типа "Шахед" произошло возгорание крыши учебного заведения и спортивного зала на площади 62 кв. м.
- 22:50 – Берестинский р-н, село Ивановское. В результате обстрела горела трава и кустарники на площади 2,5 га.
- 17:30 – Изюмский р-н, село Малиевка. В результате обстрела, предварительно РСЗО, поврежден частный жилой дом.
- 17:00 – Купянский р-н, село Приколотное. Попадание БпЛА на территорию гражданского предприятия. Без пострадавших и повреждений.
- 16:45 – Богодуховский р-н, село Рясное. В результате обстрела FPV-дроном пострадала женщина.
- 16:15 – Богодуховский р-н, поселок Золочев. В результате обстрела КАБом по территории гражданского предприятия было повреждено промышленное оборудование.
- 15:50 – Богодуховский р-н, поселок Золочев. В результате удара КАБом зафиксированы повреждения частного жилого дома.
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