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В Харьковской области из-за атак рф повреждено предприятие, пострадала женщина

Киев • УНН

 • 10242 просмотра

В течение суток враг обстреливал Чугуевский, Изюмский, Купянский и Богодуховский районы. Повреждены жилые дома, предприятие, учебное заведение, пострадала женщина.

В Харьковской области из-за атак рф повреждено предприятие, пострадала женщина

В Харьковской области в течение суток зафиксированы вражеские обстрелы в 5 районах, есть повреждения жилых домов, предприятия, учебного заведения, а также пострадала женщина, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным Синегубова, вражеские удары фиксировали:

  • 23:12 – Чугуевский р-н, село Печенеги. В результате обстрела двумя БпЛА типа "Шахед" произошло возгорание крыши учебного заведения и спортивного зала на площади 62 кв. м.
    • 22:50 – Берестинский р-н, село Ивановское. В результате обстрела горела трава и кустарники на площади 2,5 га.
      • 17:30 – Изюмский р-н, село Малиевка. В результате обстрела, предварительно РСЗО, поврежден частный жилой дом.
        • 17:00 – Купянский р-н, село Приколотное. Попадание БпЛА на территорию гражданского предприятия. Без пострадавших и повреждений.
          • 16:45 – Богодуховский р-н, село Рясное. В результате обстрела FPV-дроном пострадала женщина.
            • 16:15 – Богодуховский р-н, поселок Золочев. В результате обстрела КАБом по территории гражданского предприятия было повреждено промышленное оборудование.
              • 15:50 – Богодуховский р-н, поселок Золочев. В результате удара КАБом зафиксированы повреждения частного жилого дома.

                В Харьковской области из-за вражеских ударов 5 раненых, произошел масштабный пожар на предприятии: показали последствия17.03.25, 10:48 • 180008 просмотров

                Юлия Шрамко

                Юлия Шрамко

                Война
                Харьковская область
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