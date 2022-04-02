На Харківщині внаслідок підриву дамби підтопило вулиці в Осколі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У селі Оскіл Ізюмського району Харківської області внаслідок підриву одного із затворів дамби Оскільського водосховища підтопило кілька вулиць. Вода у річці Оскіл піднялася до рівня середнього паводку, небезпеки підтоплення житла нині немає. Про це повідомив голова Оскільської громади Геннадій Загоруйко в коментарі Суспільному, пише УНН.
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Так, село розділене навпіл річкою, правобережна його частина тимчасово окупована російськими військами.
Повідомляється, що Оскіл постійно перебуває під обстрілами, евакуювати людей з правого берега або доставити туди допомогу можливості немає, пояснив голова. Там можуть залишатися близько 2 тисяч людей.
За словами Загоруйка, якщо руйнування внаслідок обстрілів будуть більшими, може зачепити інші села.
Нагадаємо
Цього тижня військовослужбовці зс рф здійснили артилерійський обстріл села Оскіл. Внаслідок цього пошкоджено будинок, загинуло 4 особи, серед них 7-річний хлопчик. 4-річна дитина отримала поранення.
Також в інших частинах села під час обстрілів загинули ще 3 людини, серед яких 16-річний хлопець. Чотири особи отримали поранення.