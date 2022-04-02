На Харьковщине в результате подрыва дамбы подтопило улицы в Осколе

Детали

Так, село разделено пополам рекой, правобережная его часть временно оккупирована российскими войсками.

Сообщается, что Оскол постоянно находится под обстрелами, эвакуировать людей с правого берега или доставить туда помощь возможности нет, пояснил председатель. Там могут оставаться около 2 тысяч человек.

По словам Загоруйко, если разрушения вследствие обстрелов будут больше, может задеть другие села.

Напомним

На этой неделе военнослужащие вс рф осуществили артиллерийский обстрел села Оскол. В результате поврежден дом, погибли 4 человека, среди них 7-летний мальчик. 4-летний ребенок получил ранение.

Также в других частях села во время обстрелов погибли еще 3 человека, среди которых 16-летний парень. Четыре человека получили ранения.