На Харьковщине в результате подрыва дамбы подтопило улицы в Осколе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В селе Оскол Изюмского района Харьковской области в результате подрыва одного из затворов дамбы Оскольского водохранилища подтопило несколько улиц. Вода в реке Оскол поднялась до уровня среднего паводка, опасности подтопления жилья сейчас нет. Об этом сообщил председатель Оскольской общины Геннадий Загоруйко в комментарии Суспильному, пишет УНН.
Детали
Так, село разделено пополам рекой, правобережная его часть временно оккупирована российскими войсками.
Сообщается, что Оскол постоянно находится под обстрелами, эвакуировать людей с правого берега или доставить туда помощь возможности нет, пояснил председатель. Там могут оставаться около 2 тысяч человек.
По словам Загоруйко, если разрушения вследствие обстрелов будут больше, может задеть другие села.
Напомним
На этой неделе военнослужащие вс рф осуществили артиллерийский обстрел села Оскол. В результате поврежден дом, погибли 4 человека, среди них 7-летний мальчик. 4-летний ребенок получил ранение.
Также в других частях села во время обстрелов погибли еще 3 человека, среди которых 16-летний парень. Четыре человека получили ранения.