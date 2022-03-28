На Харківщині окупанти обстріляли 7 людей, з них три дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. За попередню добу через обстріли окупантів в Харківській області загинуло 7 людей. Розпочато провадження. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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За даними слідства, 27 березня 2022 року військовослужбовці зс рф здійснили артилерійський обстріл с. Оскіл Ізюмського району Харківської області. Внаслідок цього пошкоджено будинок, загинуло 4 особи, серед них 7-річний хлопчик. 4-річна дитина отримала поранення.
Також в інших частинах села під час обстрілів загинули ще 3 людини, серед яких 16-річний хлопець. Чотири особи отримали поранення.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління СБУ в Харківській області.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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