На Харьковщине оккупанты обстреляли 7 человек, из них три ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. За предыдущие сутки из-за обстрелов оккупантов в Харьковской области погибло 7 человек. Начато производство. Об этом сообщает офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
По данным следствия, 27 марта 2022 года военнослужащие вс рф осуществили артиллерийский обстрел с. Оскол Изюмского района Харьковской области. В результате поврежден дом, погибли 4 человека, среди них 7-летний мальчик. 4-летний ребенок получил ранение.
Также в других частях села во время обстрелов погибли еще 3 человека, среди которых 16-летний парень. Четыре человека получили ранения.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Управления СБУ в Харьковской области.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 Ст. 438 УК Украины).
Напомним
В Харькове оккупанты обстреляли терминал аэропорта и супермаркет.