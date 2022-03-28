На Харьковщине оккупанты обстреляли 7 человек, из них три ребенка

Детали

По данным следствия, 27 марта 2022 года военнослужащие вс рф осуществили артиллерийский обстрел с. Оскол Изюмского района Харьковской области. В результате поврежден дом, погибли 4 человека, среди них 7-летний мальчик. 4-летний ребенок получил ранение.

Также в других частях села во время обстрелов погибли еще 3 человека, среди которых 16-летний парень. Четыре человека получили ранения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Управления СБУ в Харьковской области.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 Ст. 438 УК Украины).

Напомним

В Харькове оккупанты обстреляли терминал аэропорта и супермаркет.