На Харківщині вирішили поки не послаблювати карантин

“Позиція сьогодні така: станом на понеділок поки послаблення не відбудеться. Нам необхідна стала динаміка і закріплення тих критеріїв, які є важливими. Після стабілізації ситуації будемо приймати рішення щодо можливості послаблення по всій області”, — сказав він.

За інформацією голови ХОДА, ситуація у медичних закладах області контрольована.

“Зараз за медицину відповідає Тарас Пастух, я підписав відповідне розпорядження, і вже в суботу він разом з в.о. директора Департаменту охорони здоров’я відвідав обласну інфекційну лікарню. Вони в захисних костюмах пройшли всі палати. Як мені було повідомлено, ситуація повністю контрольована, напруження знято. Напруження відбувалось через переповненість реанімаційного відділення” , - зазначив голова ХОДА.

З його слів, станом на сьогодні, кількість місць у реанімації обласної інфекційної лікарні збільшена з 12 до 18.

“Зараз також розглядається можливість відкриття понад 100 ліжок у дитячій інфекційній лікарні. Після оформлення документів її буде максимально залучено до лікування пацієнтів з коронавірусом”, — повідомив Кучер.

Як повідомляв УНН, комісія ТЕБ та НС у столиці дозволила ресторанам, закладам громадського харчування та кінотеатрам у Києві працювати після 22:00.



