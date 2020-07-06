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В Харьковской области решили пока не ослаблять карантин

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Харьковска область решила пока не ослаблять карантинные ограничения. Об этом председатель облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил 6 июля во время пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ХОГА.

"Позиция сегодня такова: по состоянию на понедельник пока послабления не будет. Нам необходима постоянная динамика и закрепление тех критериев, которые являются важными. После стабилизации ситуации будем принимать решение о возможности ослабления по всей области", - сказал он.

По информации председателя ХОГА, ситуация в медицинских учреждениях области контролируется.

"Сейчас за медицину отвечает Тарас Пастух, я подписал соответствующее распоряжение, и уже в субботу он вместе с и.о. директора Департамента здравоохранения посетил областную инфекционную больницу. Они в защитных костюмах прошли все палаты. Как мне было сообщено, ситуация полностью контролируется, напряжение снято. Напряжение было из-за переполненности реанимационного отделения", - отметил председатель ХОГА.

По его словам, на сегодня количество мест в реанимации областной инфекционной больницы увеличено с 12 до 18.

"Сейчас также рассматривается возможность открытия более 100 коек в детской инфекционной больнице. После оформления документов она будет максимально привлечена к лечению пациентов с коронавирусом", - сообщил Кучер.

Как сообщал УНН, комиссия ТЭБ и ЧС в столице позволила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам работать после 22:00.

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