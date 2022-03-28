На Харківщині від рук окупантів загинули 346 цивільних, з них 16 - діти
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. На Харківщині з початку війни, розпочатої рф, загинули 346 цивільних осіб, з них 16 - діти, повідомили у Національній поліції, пише УНН.
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"Загалом з початку військового вторгнення російських окупантів на Харківщині загинуло 346 цивільних осіб, в тому числі 16 дітей", - йдеться у повідомленні.
Деталі
На Харківщині, вказують у поліції, тривають ворожі обстріли мирного населення міста та області.
"За добу Слобожанщина зазнала кілька десятків ракетних атак на населені пункти. Внаслідок ударів пошкоджені та зруйновані цивільні об’єкти, більшість з яких житлові будинки громадян", - сказано у повідомленні.
Доповнення
Від рук російських окупантів в Україні загинули вже 143 дитини.