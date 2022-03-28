В Харьковской области от рук оккупантов погибли 346 гражданских, из них 16 - дети

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"Всего с начала военного вторжения российских оккупантов в Харьковской области погибли 346 гражданских лиц, в том числе 16 детей", - говорится в сообщении.

Детали

В Харьковской области, указывают в полиции, продолжаются вражеские обстрелы мирного населения города и области.

"За сутки Слобожанщина подверглась нескольким десяткам ракетных атак на населенные пункты. В результате ударов повреждены и разрушены гражданские объекты, большинство из которых жилые дома граждан", - сказано в сообщении.

Дополнение

От рук российских оккупантов в Украине погибли уже 143 ребенка.