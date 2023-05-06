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На Харківщині тракторист підірвався на міні

На Харківщині тракторист підірвався на міні

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КИЇВ. 6 травня. УНН. В Харківській області 43-річний водій трактора під час виконання земельних робіт підірвався на ворожій міні. Його госпіталізовано до лікарні. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

Цитата

«За даними слідства, 6 травня близько 14:30 поблизу села Сороківка Вільхівської ОТГ 43-річний водій трактора під час виконання земельних робіт підірвався на ворожій міні. Внаслідок вибуху чоловік отримав травми. Наразі його госпіталізовано до лікарні», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Доповнення

На Київщині тракторист підірвався на ворожій міні, поряд знайшли ще 13.

Українські Національні Новини

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