На Харківщині тракторист підірвався на міні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. В Харківській області 43-річний водій трактора під час виконання земельних робіт підірвався на ворожій міні. Його госпіталізовано до лікарні. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
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«За даними слідства, 6 травня близько 14:30 поблизу села Сороківка Вільхівської ОТГ 43-річний водій трактора під час виконання земельних робіт підірвався на ворожій міні. Внаслідок вибуху чоловік отримав травми. Наразі його госпіталізовано до лікарні», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Доповнення
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