На Харьковщине тракторист подорвался на мине на Харьковщине

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«По данным следствия, 6 мая около 14:30 вблизи села Сороковка Ольховской ОТГ 43-летний водитель трактора во время выполнения земельных работ подорвался на вражеской мине. В результате взрыва мужчина получил травмы. Сейчас он госпитализирован в больницу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что под процессуальным руководством Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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На Киевщине тракторист подорвался на вражеской мине, рядом нашли еще 13.