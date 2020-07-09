На Харківщині двоє осіб підозрюються у розтраті близько 1,5 млн грн бюджетних коштів

"…повідомлено про підозру двом особам у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, вчинена у особливо великих розмірах, шляхом внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки)", - сказано у повідомленні.

У ході досудового розслідування встановлено, що в грудні 2017 року між товариством-підрядником та відділом освіти однієї з районних державних адміністрацій укладено договір про технічне переоснащення котельні в навчально-виховному комплексі.

Зазначається, що начальник відділу освіти та директор ТОВ вступили у змову з метою розтрати бюджетних коштів. Так, директор товариства-підрядника вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, завищивши обсяг виконаних будівельних робіт. Начальник відділу освіти, у свою чергу, достовірно розуміючи, що технічне переоснащення котельні не здійснено, підписав акти приймання виконаних робіт. На підставі цього на рахунок ТОВ перераховано бюджетні кошти. Таким чином, загальна сума збитків, завданих державі, складає майже 1,5 млн грн.

Питання щодо обрання запобіжних заходів двом вказаним особам вирішується.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, заступнику директора департаменту Харківської міської ради повідомлено про підозру через розтрату понад 800 тисяч гривень, виділених на освітлення житлових будинків.