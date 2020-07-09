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В Харковской области двое человек подозреваются в растрате около 1,5 млн грн бюджетных средств

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КИЕВ. 9 июля. УНН. В Харковской области сообщили о подозрении начальнику отдела образования и директору ООО, подозреваемых в растрате около 1,5 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"...сообщено о подозрении двум лицам в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц, совершенное в особо крупных размерах путем внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия)", - сказано в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что в декабря 2017 г. между обществом-подрядчиком и отделом образования одной из районных государственных администраций заключен договор о техническом переоснащении котельной в учебно-воспитательном комплексе.

Отмечается, что начальник отдела образования и директор ООО вступили в сговор с целью растраты бюджетных средств. Так, директор общества-подрядчика внес в официальные документы заведомо ложные сведения, завысив объем выполненных строительных работ. Начальник отдела образования, в свою очередь, достоверно понимая, что техническое переоснащение котельной не осуществлено, подписал акты приемки выполненных работ. На основании этого на счет ООО перечислены бюджетные средства. Таким образом, общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти 1,5 млн грн.

Вопрос об избрании меры пресечения двум указанным лицам решается.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, заместителю директора департамента Харьковского городского совета сообщено о подозрении из-за растраты более 800 тысяч гривен, выделенных на освещение жилых домов.

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