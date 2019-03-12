На Харківщині дороги "розтанули" разом зі снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом ймовірних зловживань під час ремонту доріг на Харківщині, які "розтанули" разом зі снігом. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури області.
"Барвінківський відділ Лозівської місцевої прокуратури розпочав кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Як розповів керівник місцевої прокуратури Ігор Білодід, йдеться про можливі зловживання під час ремонту доріг у місті Барвінкове", - повідомили у відомстві.
Вказано, що у серпні минулого року Барвінківська міська рада уклала договір із приватним підприємством на ремонт низки доріг у населеному пункті. За капітальний ремонт, який завершився у жовтні минулого року, підрядник отримав понад 4 млн грн.
"Разом з тим наприкінці зими з’ясувалося, що недавно відремонтовані дороги знову перебувають у незадовільному стані. З метою встановлення обставин швидкого руйнування доріг розпочато досудове розслідування", - зазначили у прокуратурі.
Наразі тривають першочергові слідчі дії, призначено низку експертиз.
Додамо, в Україні у 2019 році планується збудувати близько 4 тисяч кілометрів автодоріг.
За даними Рахункової палати, витрати на дороги в низці областей завищені у десятки разів.