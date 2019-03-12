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В Харьковской области дороги "растаяли" вместе со снегом

Киев  •  УНН

 • 8977 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Прокуратура начала уголовное производство по факту возможных злоупотреблений во время ремонта дорог в Харьковской области, которые "растаяли" вместе со снегом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

"Барвенковский отдел Лозовской местной прокуратуры начал уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Как рассказал руководитель местной прокуратуры Игорь Белодед, речь идет о возможных злоупотреблениях во время ремонта дорог в городе Барвенково", - сообщили в ведомстве.

Указано, что в августе прошлого года Барвенковский городской совет заключил договор с частным предприятием на ремонт ряда дорог в населенном пункте. За капитальный ремонт, который завершился в октябре прошлого года, подрядчик получил более 4 млн грн.

"Вместе с тем в конце зимы выяснилось, что недавно отремонтированные дороги снова находятся в неудовлетворительном состоянии. С целью установления обстоятельств быстрого разрушения дорог начато досудебное расследование", - отметили в прокуратуре.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, назначен ряд экспертиз.

Добавим, в Украине в 2019 году планируется построить около 4 тысяч километров автодорог.

По данным Счетной палаты, расходы на дороги в ряде областей завышены в десятки раз.

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