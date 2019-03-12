В Харьковской области дороги "растаяли" вместе со снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Прокуратура начала уголовное производство по факту возможных злоупотреблений во время ремонта дорог в Харьковской области, которые "растаяли" вместе со снегом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
"Барвенковский отдел Лозовской местной прокуратуры начал уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Как рассказал руководитель местной прокуратуры Игорь Белодед, речь идет о возможных злоупотреблениях во время ремонта дорог в городе Барвенково", - сообщили в ведомстве.
Указано, что в августе прошлого года Барвенковский городской совет заключил договор с частным предприятием на ремонт ряда дорог в населенном пункте. За капитальный ремонт, который завершился в октябре прошлого года, подрядчик получил более 4 млн грн.
"Вместе с тем в конце зимы выяснилось, что недавно отремонтированные дороги снова находятся в неудовлетворительном состоянии. С целью установления обстоятельств быстрого разрушения дорог начато досудебное расследование", - отметили в прокуратуре.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, назначен ряд экспертиз.
Добавим, в Украине в 2019 году планируется построить около 4 тысяч километров автодорог.
По данным Счетной палаты, расходы на дороги в ряде областей завышены в десятки раз.