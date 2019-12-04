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На Харківщині дев’ятирічний хлопчик підпалив п’ять господарських будівель

На Харківщині дев’ятирічний хлопчик підпалив п’ять господарських будівель

Київ • УНН

 • 15771 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. На Харківщині поліцейські встановили, що до скоєння підпалів на території приватних домоволодінь причетний дев’ятирічний хлопчик. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП області.

“Протягом двох тижнів на території села Соболівка Куп’янського району сталося п’ять пожеж у господарських будівлях на території приватних домоволодінь. Поліцейські Харківщини встановили особу правопорушника, який підпалював нежитлові споруди. Ним виявився 9-річний хлопчик”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що хлопчик є мешканцем села Собківка і перебуває на обліку у лікаря-невропатолога.

“На даний час поліцейські склали у відношенні матері хлопця адміністративний протокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення) та направили для подальшого розгляду до суду”, — повідомили у відділі комунікацій.

Також вказано, що інформацію про підпали передали до служби у справах дітей Куп’янської райдержадміністрації та навчального закладу, щоб допомогти спеціалістам і вжити заходи виховного характеру.

Нагадаємо, на Полтавщині третьокласник “замінував” школу.

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