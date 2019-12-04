В Харьковской области девятилетний мальчик поджег пять хозяйственных зданий

"В течение двух недель на территории села Соболевка Купянского района произошло пять пожаров в хозяйственных постройках на территории частных домовладений. Полицейские Харьковской области установили личность правонарушителя, который поджигал нежилые сооружения. Им оказался 9-летний мальчик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мальчик является жителем села Собковка и состоит на учете у врача-невропатолога.

"В настоящее время полицейские составили в отношении матери парня административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях) и направили для дальнейшего рассмотрения в суд", - сообщили в отделе коммуникаций.

Также указано, что информацию о поджогах передали в службу по делам детей Купянской райгосадминистрации и учебного заведения, чтобы помочь специалистам и принять меры воспитательного характера.

Напомним, в Полтавской области третьеклассник "заминировал" школу.