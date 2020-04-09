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На Харківщині чоловіка підозрюють у незаконному видобутку піску на 65 млн грн

На Харківщині чоловіка підозрюють у незаконному видобутку піску на 65 млн грн

Київ • УНН

 • 11233 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. На Харківщині СБУ блокувала незаконний видобуток корисних копалин, зокрема піску, що завдало збитків державі на 65 млн грн. Фігуранту справи повідомлено про підозру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

“Незаконний видобуток корисних копалин на території Харківської області викрили і блокували співробітники СБУ. Через дії комерсанта державі завдано збитки на більше ніж 65 мільйонів гривень”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що засновник і директор одного з фермерських господарств організував на території Вовчанського району незаконний видобуток піску. Комерсант усупереч вимогам закону зняв шар родючих ґрунтів на земельних ділянках сільськогосподарського призначення та без жодних дозвільних документів створив два кар’єри.

“Протягом кількох місяців у 2019 році організатор за допомогою важкої техніки незаконно видобув та реалізував майже 100 тисяч кубічних метрів піску”, — йдеться у повідомленні.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці ініціювали проведення комплексу судових експертиз: ґрунтознавчої, будівельно-технічної, інженерно-екологічної та судово-економічної.

“Незаконний видобуток корисних копалин призвів до втрати родючості ґрунтів, виведення пошкоджених земель з сільськогосподарського обороту, створення небезпеки для довкілля. Своїми діями зловмисник завдав державі збитків на загальну суму понад 65,3 мільйона гривень”, — йдеться у повідомлені.

Наразі власнику фермерського господарства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр, яке спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, поліцейські викрили зловмисників, які на Львівщині незаконно видобували пісок в лісі.

Українські Національні Новини

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