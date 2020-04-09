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В Харьковской области мужчину подозревают в незаконной добыче песка на 65 млн грн

В Харьковской области мужчину подозревают в незаконной добыче песка на 65 млн грн

Киев  •  УНН

 • 11233 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Харьковской области СБУ блокировала добычу полезных ископаемых, в частности песка, что нанесло ущерб государству на 65 млн грн. Фигуранту дела сообщено о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Незаконная добыча полезных ископаемых на территории Харьковской области разоблачена и блокирована сотрудниками СБУ. Из-за действий коммерсанта государству нанесен ущерб на более чем 65 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Установлено, что основатель и директор одного из фермерских хозяйств организовал на территории Волчанского района добычу песка. Коммерсант вопреки требованиям закона снял слой плодородных почв на земельных участках сельскохозяйственного назначения и без всяких разрешительных документов создал два карьера.

"В течение нескольких месяцев в 2019 году организатор с помощью тяжелой техники незаконно добыл и реализовал почти 100 000 кубических метров песка", - говорится в сообщении.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители инициировали проведение комплекса судебных экспертиз: почвоведческих, строительно-технической, инженерно-экологической и судебно-экономической.

"Незаконная добыча полезных ископаемых привела к потере плодородия почв, выведению поврежденных земель из сельскохозяйственного оборота, созданию опасности для окружающей среды. Своими действиями злоумышленник нанес государству ущерб на общую сумму более 65,3 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Сейчас владельцу фермерского хозяйства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, полицейские разоблачили злоумышленников, которые во Львовской области незаконно добывали песок в лесу.

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