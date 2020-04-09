В Харьковской области мужчину подозревают в незаконной добыче песка на 65 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Харьковской области СБУ блокировала добычу полезных ископаемых, в частности песка, что нанесло ущерб государству на 65 млн грн. Фигуранту дела сообщено о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Незаконная добыча полезных ископаемых на территории Харьковской области разоблачена и блокирована сотрудниками СБУ. Из-за действий коммерсанта государству нанесен ущерб на более чем 65 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
Установлено, что основатель и директор одного из фермерских хозяйств организовал на территории Волчанского района добычу песка. Коммерсант вопреки требованиям закона снял слой плодородных почв на земельных участках сельскохозяйственного назначения и без всяких разрешительных документов создал два карьера.
"В течение нескольких месяцев в 2019 году организатор с помощью тяжелой техники незаконно добыл и реализовал почти 100 000 кубических метров песка", - говорится в сообщении.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители инициировали проведение комплекса судебных экспертиз: почвоведческих, строительно-технической, инженерно-экологической и судебно-экономической.
"Незаконная добыча полезных ископаемых привела к потере плодородия почв, выведению поврежденных земель из сельскохозяйственного оборота, созданию опасности для окружающей среды. Своими действиями злоумышленник нанес государству ущерб на общую сумму более 65,3 миллиона гривен", - говорится в сообщении.
Сейчас владельцу фермерского хозяйства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, полицейские разоблачили злоумышленников, которые во Львовской области незаконно добывали песок в лесу.