На Харківщині чоловік підірвався на власному подвір'ї, його госпіталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Харківській області 30-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої - його госпіталізували, поліція з’ясовує обставини події, передає УНН із посиланням на ГУ НП у Харківській області.
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За даними правоохоронців, 30-річний мешканець села Вірнопілля Ізюмського району на власному подвір’ї підірвався на невстановленому вибуховому пристрої.
Постраждалого доставлено до місцевої лікарні. Йому надається медична допомога.
Працівники слідчо-оперативної групи провели огляд місця події, вилучили речові докази та задокументували злочин проти мирного населення.
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