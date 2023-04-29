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На Харківщині чоловік підірвався на власному подвір'ї, його госпіталізували

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Харківській області 30-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої - його госпіталізували, поліція з’ясовує обставини події, передає УНН із посиланням на ГУ НП у Харківській області.

Деталі

За даними правоохоронців, 30-річний мешканець села Вірнопілля Ізюмського району на власному подвір’ї підірвався на невстановленому вибуховому пристрої.

Постраждалого доставлено до місцевої лікарні. Йому надається медична допомога.

Працівники слідчо-оперативної групи провели огляд місця події, вилучили речові докази та задокументували злочин проти мирного населення.

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